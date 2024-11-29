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Лапорта о «Барселоне»: «Уникальный, замечательный, потрясающий клуб… Больше, чем клуб. Его основатели были визионерами»

29 ноября отмечается 125-я годовщина со дня основания каталонского клуба.
Источник: Спортс"

«Это уникальный, замечательный, потрясающий клуб… Больше, чем клуб. Люди, которые основали “Барсу” 125 лет назад, были визионерами, они видели, каким будет клуб в 20-е, 30-е годы. Рабочие защищали клуб во время войны, когда он подвергался репрессиям.

Были пять Кубков, непростые 1960-е, победа в чемпионате после 14 лет засухи, были герои базельского финала Кубка обладателей кубков, напряженные 1980-е, дрим-тим с Кройффом.

Затем пришли Роналдо, Ривалдо, Савиола, Роналдиньо, Деку, было шесть трофеев за сезон при Гвардиоле, появился лучший игрок в истории клуба Месси, пришел Луис Энрике, Куман стал тренером, Хави…

Хави заставил нас сохранять надежду. Надежду, которая становится реальностью«, — сказал президент “Барселоны”.

«Барселона» о 125-летии: «29 ноября 1899 года родился наш клуб ?❤️».