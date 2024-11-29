Лапорта о «Барселоне»: «Уникальный, замечательный, потрясающий клуб… Больше, чем клуб. Его основатели были визионерами»

«Это уникальный, замечательный, потрясающий клуб… Больше, чем клуб. Люди, которые основали “Барсу” 125 лет назад, были визионерами, они видели, каким будет клуб в 20-е, 30-е годы. Рабочие защищали клуб во время войны, когда он подвергался репрессиям.