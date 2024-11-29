Лапорта о «Барселоне»: «Уникальный, замечательный, потрясающий клуб… Больше, чем клуб. Его основатели были визионерами»

«Это уникальный, замечательный, потрясающий клуб… Больше, чем клуб. Люди, которые основали “Барсу” 125 лет назад, были визионерами, они видели, каким будет клуб в 20-е, 30-е годы. Рабочие защищали клуб во время войны, когда он подвергался репрессиям.
Были пять Кубков, непростые 1960-е, победа в чемпионате после 14 лет засухи, были герои базельского финала Кубка обладателей кубков, напряженные 1980-е, дрим-тим с Кройффом.
Затем пришли Роналдо, Ривалдо, Савиола, Роналдиньо, Деку, было шесть трофеев за сезон при Гвардиоле, появился лучший игрок в истории клуба Месси, пришел Луис Энрике, Куман стал тренером, Хави…
Хави заставил нас сохранять надежду. Надежду, которая становится реальностью«, — сказал президент “Барселоны”.
«Барселона» о 125-летии: «29 ноября 1899 года родился наш клуб ?❤️».