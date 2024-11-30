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Дзюба о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, что 90 минут продержусь без проблем. Хочется дать бой чемпиону. Мы с первой шестеркой мучаемся, а они с нами отдыхают»

7 декабря «Зенит» и «Акрон» сыграют в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Прошлый матч с «Зенитом» не удался. У вас была ранняя замена. А что будет в следующей игре?

— Очень надеюсь, что 90 минут продержусь без всяких проблем. Хочется дать бой чемпиону страны.

— В чем секрет «Акрона»? Вы обыгрываете всех прямых конкурентов по таблице.

— Мы с первой шестеркой мучаемся, а они с нами отдыхают. Все остальные команды, кроме «Рубина», идут довольно успешно.

Будем работать, чтобы с грандами играть лучше.

Тем более попали в Кубке на «Спартак». Следующая игра с «Зенитом». Надо исправляться и менять менталитет, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.