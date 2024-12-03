«Ротор» ушёл в отпуск до 12 января

Напомним, 1 декабря на «Волгоград Арене» прошел последний матч сине-голубых в этом году. Волгоградский клуб вничью сыграл с «Шинником» и закрепился на седьмой позиции в турнирной таблице. Матчи в Первой лиге возобновятся теперь в марте, через три месяца.