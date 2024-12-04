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Депай об ориентирах при исполнении штрафных: «Роналду забивал убийственные мячи, у Неймара красивые удары и лучший контроль. Назвал бы Жуниньо, но у нас отношения не очень»

Нидерландец рассказал, на каких игроков он ориентировался при исполнении стандартных положений.
Источник: Спортс"

"Раньше это был Криштиану Роналду. Он забивал много голов, и я много тренировал подобные штрафные удары. Теперь я не тренируюсь так много и долгое время не забивал со штрафных. Но я бы назвал Криштиану Роналду.

Я бы назвал Жуниньо [Пернамбукано], но у нас не очень хорошие отношения, поэтому я его не упоминаю.

Неймар исполняет красивые штрафные удары, лучше контролируя их. Я думаю, эти парни. Но в прошлом это был Криштиану Роналду, когда он забивал те убийственные мячи.

Честно говоря, нужно развивать свое собственное мастерство. Я пытался бить, как другие, но это не сработало. Я должен бить по-своему, в этом мое качество.

Сегодня мяч вошел в ворота, и это был один из лучших штрафных ударов в моей карьере«, — сказал нападающий “Коринтианса” после дубля в матче с “Баией” (3:0).