Ван дер Варт о Мбаппе: «В “ПСЖ” он был главным, а в “Реале” — просто один из игроков, с этим трудно смириться. Когда Роналду перешел в “Мадрид”, все знали, что&nb

Когда Криштиану Роналду приехал в Мадрид, когда я там играл, все знали, что он получит все, чего захочет, — например, будет бить штрафные и пенальти. В случае с Мбаппе все иначе, и мне кажется, что ему это не нравится. Он должен быть звездой, а в «Реале» он просто один из игроков, и ему очень трудно смириться с этим. Не сомневайтесь, он обладает всеми качествами в мире, но я думаю, что он лучше играет на левом фланге. Учитывая это, я не понимаю, зачем они подписали его, ведь у них есть игрок мирового класса на этой позиции в лице Винисиуса. Не стоит забывать, какое давление оказывается на игроков «Реала». Каждый день там похож на день матча — о каждой тренировке пишут во всех газетах, и люди только и говорят что о футболе. В Лондоне, в отличие от Мадрида, можно спокойно прогуляться по городу. Я ни разу не видел центр города, пока играл [в «Реале»]", — сказал бывший игрок сборной Нидерландов в интервью BetMGM.