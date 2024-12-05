Депай о Неймаре: «Суперзвезда. Он все еще обладает навыками, чтобы привести Бразилию к победе на ЧМ»

Он вдохновляет миллионы. Я знаю, что у него есть сильные связи с «Сантосом», но я бы хотел сыграть с ним вместе в «Коринтианс». Я желаю ему счастья, где бы он ни решил продолжить карьеру«, — сказал нападающий “Коринтианса”. “Аль-Хилаль” зимой включит Неймара в заявку на лигу Саудовской Аравии вместо Кулибали — защитника выставят на трансфер. Продление контракта с бразильцем маловероятно (Marca)Месси — лучший игрок “Барсы” в XXI веке по версии Goal. Хави — 2-й, Иньеста — 3-й, Суарес — 4-й, Роналдиньо — 5-й, Пуйоль — 7-й, Неймар — 10-й, Левандовски — 23-й.