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Депай о Неймаре: «Суперзвезда. Он все еще обладает навыками, чтобы привести Бразилию к победе на ЧМ»

"Что я ему сказал? Ней это знает. Это между нами. Он суперзвезда и все еще обладает навыками, чтобы привести Бразилию к победе на чемпионате мира.

Источник: Sports.Ru

Он вдохновляет миллионы. Я знаю, что у него есть сильные связи с «Сантосом», но я бы хотел сыграть с ним вместе в «Коринтианс». Я желаю ему счастья, где бы он ни решил продолжить карьеру«, — сказал нападающий “Коринтианса”. “Аль-Хилаль” зимой включит Неймара в заявку на лигу Саудовской Аравии вместо Кулибали — защитника выставят на трансфер. Продление контракта с бразильцем маловероятно (Marca)Месси — лучший игрок “Барсы” в XXI веке по версии Goal. Хави — 2-й, Иньеста — 3-й, Суарес — 4-й, Роналдиньо — 5-й, Пуйоль — 7-й, Неймар — 10-й, Левандовски — 23-й.