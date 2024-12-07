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Педро: «В “Зените” всегда будут поддерживать Соболева. Он очень сильный футболист»

— Летом в Зенит пришло несколько новых игроков — в линии атаки добавились Глушенков и Соболев. Максима некоторые называют русским бразильцем. Есть в нем что-то от бразильца?

Источник: Спортс"

— Очень техничный, умеет очень хорошо читать игру, я думаю, у него есть много качеств, которые есть у бразильцев, считаю его очень хорошим и квалифицированным игроком, безусловно, он усилил нашу команду.

— У Соболева пока не получается с голами в РПЛ — эксперты его критикуют, а вы как-то поддерживаете?

— Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать еще раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно — он очень сильный футболист. Тем более, он уже забил несколько голов здесь. Вся команда всегда будет поддерживать своих, будь то Соболев или любой другой игрок, — сказал Педро.