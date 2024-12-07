Педро: «В “Зените” всегда будут поддерживать Соболева. Он очень сильный футболист»

— Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать еще раз, даже если ошибся. Я думаю, что это очень важно, на поле видно — он очень сильный футболист. Тем более, он уже забил несколько голов здесь. Вся команда всегда будет поддерживать своих, будь то Соболев или любой другой игрок, — сказал Педро.