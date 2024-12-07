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Юран о письме Федорищева по поводу коррупции: «Я тренер, все, на этом закончено, спасибо»

Ранее у губернатора Вячеслава Федорищева есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года).

Источник: Спортс"

Ранее у губернатора Вячеслава Федорищева есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих матчах соперников «Крыльев» тренировал Сергей Юран.

«Я тренер, все, на этом закончено, спасибо», — сказал Юран.

Напомним, 26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья» должны 36 млн рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп.

Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией. У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м — соперников тренировал Юран («РБ Спорт»).