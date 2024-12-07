Юран о письме Федорищева по поводу коррупции: «Я тренер, все, на этом закончено, спасибо»

Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией. У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м — соперников тренировал Юран («РБ Спорт»).