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«Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в Серии А, повторив свой рекорд 4-летней давности

«Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) в 15-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

Бергамаски продлили победную серию до 9 матчей, повторив свой рекорд, установленный с февраля по июль 2020 года.

«Аталанта» лидирует в чемпионате Италии на данный момент. «Наполи» отстает на 2 очка и встретится с «Лацио» в воскресенье.