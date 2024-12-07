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Энрике об 11 безголевых ударах «ПСЖ» при 0:0 с «Осером»: «Анализ игры положительный. Мне не в чем упрекнуть игроков. Нужно создавать больше моментов»

— Я бы сказал, что анализ игры положительный. Результат не отражает происходившего на поле в матче против команды, у которой второй показатель по очкам дома [в сезоне Лиги 1]. Во втором тайме мы увеличили темп, наседали, продолжали создавать моменты.
Источник: Спортс"

— Я бы сказал, что анализ игры положительный. Результат не отражает происходившего на поле в матче против команды, у которой второй показатель по очкам дома [в сезоне Лиги 1]. Во втором тайме мы увеличили темп, наседали, продолжали создавать моменты. Мне не в чем упрекнуть игроков, они провели хороший матч.

— А как вы объясните плохую реализацию (парижане нанесли 11 ударов в створ ворот — Спортс")?

— Мы создаем много моментов. Вокруг клуба полно негатива, но я его не вижу. Просто мы должны быть точнее, лучше завершать моменты — это наша общая цель. Волшебной формулы не существует — чтобы забить, нам нужно создавать больше. Не устану повторять: я уверен в команде и в своих игроках. И да, мы можем прибавить.

— Трудности в атаке могут быть из-за психологии?

— Проблема не в психологии. «ПСЖ» больше всех забивает и меньше всех пропускает в Лиге 1. В Лиге чемпионов труднее, но мы поедем в Зальцбург за победой и голами.

Я бы критиковал своих игроков, если бы у них не было мотивации, но поскольку они выкладываются без остатка… Забивать голы в их же интересах, в интересах всех нас , — сказал тренер «ПСЖ».