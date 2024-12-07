Энрике об 11 безголевых ударах «ПСЖ» при 0:0 с «Осером»: «Анализ игры положительный. Мне не в чем упрекнуть игроков. Нужно создавать больше моментов»

— Мы создаем много моментов. Вокруг клуба полно негатива, но я его не вижу. Просто мы должны быть точнее, лучше завершать моменты — это наша общая цель. Волшебной формулы не существует — чтобы забить, нам нужно создавать больше. Не устану повторять: я уверен в команде и в своих игроках. И да, мы можем прибавить.