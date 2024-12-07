Мостовой о бане ЦСКА: «Без трансферов, наверное, вряд ли можно прожить. Сложная ситуация»

В простых ситуациях не знаешь, как разбираться, когда у тебя в долг взяли и не отдают по 10−15 лет, а тут суммы крупные. Ситуации же такой бы не было, если бы была мирная жизнь. Мы лишь со стороны за этим наблюдаем, поэтому ответа нет«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.