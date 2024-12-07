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Дзюба забил 232-й гол в карьере — «Зениту». До рекорда Кержакова — один мяч

Нападающий «Акрона» забил гол «Зениту» в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Это 232-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола — тот забил 233 мяча.

Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.