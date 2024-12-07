Дзюба забил 232-й гол в карьере — «Зениту». До рекорда Кержакова — один мяч

Это 232-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола — тот забил 233 мяча.
Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.
Нападающий «Акрона» забил гол «Зениту» в матче 18-го тура Мир РПЛ.
Это 232-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола — тот забил 233 мяча.
Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.