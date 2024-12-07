Хави об игроке, который ему нравится больше всего: «Все еще Месси. Он номер один в плане таланта»

Возможно, разница между «Барселоной» и сборной [Испании] заключалась в Месси. В сборной у нас не было Месси, не было игрока, который мог так сильно изменить ход игры. Нам приходилось больше полагаться на командную работу, но мы все равно добивались успеха на чемпионатах Европы и мира.