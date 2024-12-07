Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»

— Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете.
— В чем счастье?
— Счастье в правде.
— Гол классный получился?
— Да, передача феноменальная!
— Почему вы не праздновали гол?
— Я лучшие годы здесь провел, — сказал Дзюба.
Нападающий «Акрона» поразил ворота своей бывшей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ (2:1). Он не праздновал гол, ставший победным.
— Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете.
— В чем счастье?
— Счастье в правде.
— Гол классный получился?
— Да, передача феноменальная!
— Почему вы не праздновали гол?
— Я лучшие годы здесь провел, — сказал Дзюба.