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Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»

Нападающий «Акрона» поразил ворота своей бывшей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ (2:1). Он не праздновал гол, ставший победным.

Источник: Спортс"

— Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете.

— В чем счастье?

— Счастье в правде.

— Гол классный получился?

— Да, передача феноменальная!

— Почему вы не праздновали гол?

 — Я лучшие годы здесь провел, — сказал Дзюба.