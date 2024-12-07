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Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в “Реале”, голы, трофеи… Пожелали друг другу удачи»

Команды, за которые играют бывшие партнеры по «Реалу», провели матч в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» француза победил «Аль-Наср» португальца со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

«Было приятно повидаться с Криштиану, мы вместе прошли долгий путь. Девять лет в “Реале”, голы, трофеи…

Мы пожелали друг другу удачи в будущем в наших клубах и продолжать делать разницу", — сказал Бензема.