Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в “Реале”, голы, трофеи… Пожелали друг другу удачи»

«Было приятно повидаться с Криштиану, мы вместе прошли долгий путь. Девять лет в “Реале”, голы, трофеи…
Мы пожелали друг другу удачи в будущем в наших клубах и продолжать делать разницу", — сказал Бензема.
Команды, за которые играют бывшие партнеры по «Реалу», провели матч в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» француза победил «Аль-Наср» португальца со счетом 2:1.
«Было приятно повидаться с Криштиану, мы вместе прошли долгий путь. Девять лет в “Реале”, голы, трофеи…
Мы пожелали друг другу удачи в будущем в наших клубах и продолжать делать разницу", — сказал Бензема.