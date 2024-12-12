Гюндоган о 0:2 с «Юве»: «У “Сити” просто ничего не получается сейчас. Мы небрежно действовали в единоборствах, усложняли ситуацию и теряли мячи, приходилось бежать назад 50−60 метров&r

«Это очень разочаровывает. Чувствую, что у нас были возможности забить несколько голов, но возникает ощущение, будто каждая атака, которую мы пропускали, была очень опасной. Не знаю. Мне кажется, порой мы небрежно действовали в единоборствах. Вместо того чтобы сыграть проще, мы усложняли ситуацию, упуская подходящий момент для паса или расставания с мячом. [В результате] мы просто теряли мячи, и они каждый раз забивали в переходной стадии. Мы позволяли им убегать в контратаки, приходилось бежать назад 50−60 метров. Это не то, для чего мы созданы. Мы заточены на владение, сохранение мяча, на то, чтобы быть сильными. И даже если ты ничего не можешь сделать в единоборстве — не проигрывай его. Сейчас у нас просто ничего не получается», — заявил полузащитник «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах — сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше — «МЮ».