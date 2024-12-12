Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сычев об интервью Дзюбы: «Артем у нас главный правдоруб — его выбор, но я его не разделяю. Мы едим один футбольный хлеб, неправильно все выносить в публичное пространство»

— Как в целом отнеслись к резонансному интервью Дзюбы? И есть ли какая-то грань, которую публично нельзя переходить?

Источник: Спортс"

— Субъективный момент. Не очень хотел комментировать эту тему, но… Если по этическим соображениям говорить такие вещи для Дзюбы — это нормально, то для меня это не так. Считаю такие высказывания перебором. Это за гранью. Мы все-таки все едим один футбольный хлеб. Можно, безусловно, какие-то вещи обсуждать между собой, даже по-мужски, на повышенных тонах. Однако переводить это все в публичное пространство неправильно. — Ну, он говорил, что между собой все, а я вот вышел и правду рассказал. — Ну, он у нас главный правдоруб. Его личный выбор. Но я его не разделяю, — сказал бывший игрок сборной России. Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).