Сычев об интервью Дзюбы: «Артем у нас главный правдоруб — его выбор, но я его не разделяю. Мы едим один футбольный хлеб, неправильно все выносить в публичное пространство»

— Субъективный момент. Не очень хотел комментировать эту тему, но… Если по этическим соображениям говорить такие вещи для Дзюбы — это нормально, то для меня это не так. Считаю такие высказывания перебором. Это за гранью. Мы все-таки все едим один футбольный хлеб. Можно, безусловно, какие-то вещи обсуждать между собой, даже по-мужски, на повышенных тонах. Однако переводить это все в публичное пространство неправильно. — Ну, он говорил, что между собой все, а я вот вышел и правду рассказал. — Ну, он у нас главный правдоруб. Его личный выбор. Но я его не разделяю, — сказал бывший игрок сборной России. Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).