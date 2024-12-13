В первую восьмерку перед заключительным туром также входят «Витория Гимараэш» (13 очков), «Фиорентина» (12), «Легия» (12), «Лугано» (12), «Шэмрок Роверс» (11), «Серкль Брюгге» (11) и «Ягеллония» (11). «Астана» идет 28-й (4), «Динамо» Минск — 33-м (3), «Петрокуб» — 35-м (1).Напомним, что с этого сезона Лига конференций проводится в новом формате. Каждый клуб играет по шесть матчей (три дома и три, на выезде) против шести разных соперников. Результаты матчей всех 36 команд учитываются в рамках одной таблицы. По итогам общего этапа восемь лучших команд выйдут напрямую в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф (команды с 9-го по 16-е места станут сеянными). Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покинут турнир.