Лапочкин назвал Левникова лучшим судьей РПЛ: «Вышел на космический уровень. Судит топовые матчи, практически нет брака»

— Почему настолько категорично?— Он настолько выделяется. Даже не вспомнить больших ошибок у него. Он судит топовые матчи и практически нет брака у него. Это великолепный показатель. Он вышел на новый, космический уровень. Кирилл очень надежен, ему можно доверить любой матч, — сказал бывший арбитр ФИФА.