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Рахимов о 8-м месте «Рубина»: «Амбиций у нас достаточно — хотим подняться выше за счет хорошей организации игры, дисциплины и самоотдачи»

После 18 туров казанцы занимают в таблице 8-е место.

Источник: Sports

«Если анализировать все произошедшее в последнее время, то было много позитивных моментов. Наверное, на данный момент неправильно быть недовольным. Находимся там, где и должны, но амбиций у нас достаточно — хотим подняться выше. Если говорить о командах, которые располагаются выше, то они обходят нас по имеющимся ресурсам. Можем это немного нивелировать за счет хорошей организации игры, дисциплины и самоотдачи. Все это присутствует в игре “Рубина”, — сказал тренер “Рубина”.