Хавбек «Акрона» Джурасович о Дзюбе: «Маэстро, делает волшебство на поле. Очень много значит для команды, на нем строится наша атака»

Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, — это волшебство. — Уже испытали на себе его шутки?- Да, он постоянно смеется над моим завершением. На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа», — сказал полузащитник «Акрона».