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Хавбек «Акрона» Джурасович о Дзюбе: «Маэстро, делает волшебство на поле. Очень много значит для команды, на нем строится наша атака»

— Артем Дзюба — маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака.

Источник: Спортс"

Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, — это волшебство. — Уже испытали на себе его шутки?- Да, он постоянно смеется над моим завершением. На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа», — сказал полузащитник «Акрона».