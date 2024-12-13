Нани уверен, что Роналду сыграет на ЧМ-2030 в 45 лет: «Нет сомнений! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме»

«У меня нет сомнений! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме, быть стройным. Будем надеяться, что Криштиану все еще будет там и забьет голы!» — заявил экс-игрок португальской сборной. Роналду о ЧМ-2030 в Португалии: «Мечта стала реальностью».