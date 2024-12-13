Месси об игроке, напоминающем ему себя в молодости: «Назову Ямаля. Из-за того, что он уже сделал, и будущего, которое его ждет»

Это зависит от него, а также от многих вещей, потому что футбол таков, но он — настоящее и будущее«, — сказал нападающий сборной Аргентины и “Интер Майами”.Ямаль о Месси: “Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное — не обращать внимания, важнее всего создать наследие”.