Миодраг Божович: «Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. Он умный парень и понимает изнутри, как работает российский футбол»

"Думаю, Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. У него есть большой опыт, он поиграл во многих клубах, выступал за сборную. Он понимает изнутри, как работает российский футбол. Кто должен быть руководителем, если не бывший футболист? Плюс он очень умный парень, он может добиться многого в этой сфере.