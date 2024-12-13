О’Ши про игру Роналду в 39 лет: «Он все еще силен. Это показывает, какой он на самом деле. У него есть цели: выигрывать чемпионаты, делать что-то для Португалии, забить 1000 голов»

«Если бы вы мне сказали, что он будет делать то, что делает, я был бы слегка удивлен. Я бы подумал, что ему уже хватит, однако это лишь показывает, какой он на самом деле. У него в голове есть цели: выигрывать чемпионаты, делать что-то для Португалии. Также, похоже, у него есть цель забить 1000 голов. Он сказал что-то насчет того, что все его голы будут записаны на видео. Это полностью его характеризует, как и те жертвы, на которые он все еще готов идти. И он все еще играет за Португалию. Это невероятно, я сам был свидетелем того, как он забил два гола в ворота Ирландии летом. Он все еще силен», — сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».