Главным тренером «Урала» де-юре может стать Томаров (экс- «Уфа»), у Шатова нет лицензии Pro («ФНЛ с Ильевым»)

У Томарова есть опыт самостоятельной работы — в 2022 году он возглавлял «Уфу». После этого работал ассистентом главного тренера в «Факеле» и «Кубани».Кроме того, по данным источника, в штаб «Урала» может вернуться прежний главный тренер Евгений Аверьянов, который был уволен 6 ноября. После 21 тура екатеринбуржцы занимают в Мелбет Первой лиге 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 8 очков.