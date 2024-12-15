Это не такая ничья, как с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Это ничья на фоне сплоченной игры команды, готовой биться. Я удовлетворен. Мы не смогли добиться большего, но будущее кажется светлым. В среду нас ждет игра за Межконтинентальный кубок, она станет вишенкой на торте. После ничьих с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» я нервничал, но сегодня — нет, потому что сегодня я увидел командную игру«, — заявил главный тренер “Реала”.
Анчелотти про 3:3 с «Райо»: «После ничьих с “Мальоркой” и “Лас-Пальмасом” я нервничал, сегодня — нет. “Реал” бился до конца, я удовлетворен»
"Мы повели в счете, и нам не хватило надежности в своей штрафной. До 3:2 мы играли очень хорошо. Пропустив, мы бились до конца.