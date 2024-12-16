Неймар: «Я очень счастлив в Саудовской Аравии. Чемпионат растет. Футболисты, которые захотят перейти сюда, удивятся уровню»

— Как вы приняли решение перейти в «Аль-Хилаль» и в лигу Саудовской Аравии? Вам здесь нравится?- Я решил уйти из «ПСЖ». Мне пришло предложение перейти в «Аль-Хилаль».Я получил это предложение сразу после того, как ушел из французского клуба, потому что в «ПСЖ» я уже не был счастлив. Клуб и тренер больше не хотели меня использовать. Мне сказали об этом, поэтому мне пришлось принять решение. И мне понравилось предложение «Аль-Хилаля». Я познакомился с этим клубом, местной культурой и чемпионатом. Я был очень удивлен приемом и добротой болельщиков. Чемпионат растет, как и наша команда. Моя семья и мы уверены, что приняли правильное решение. — Как вам жизнь в Саудовской Аравии? Порекомендуете ли вы другим игрокам присоединиться к вам?- Я очень счастлив здесь. Все игроки, которые хотят приехать сюда, удивятся уровню или некоторым очень положительным моментам этого чемпионата, — сказал Неймар.