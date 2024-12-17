— Главный хайлайт 2024 года, если говорить про профессиональный футбол, это тот уровень конкуренции, который есть в женской Суперлиге. У нас чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России — это три разные команды. У нас в последнем туре чемпионата разыгрывались призовые места. Мне кажется, это огромное достижение. — «Спартак» в дебютном сезоне завоевал бронзовые медали. Что это для значит для Суперлиги?- Это огромное приобретение и со спортивной точки зрения, и с точки зрения популяризации и развития. «Спартак» — это народная команда. То, что она появилась в женском футболе, нам принесло много внимания и болельщиков. Это колоссальное достижение, что они в первом сезоне вошли в число призеров. Это мощнейший прорыв, но важно отметить, насколько это важно и с точки зрения популяризации. Это важнейшая наша задача. — У них самая большая группа болельщиков в Суперлиге?- По посещаемости лидирует «Зенит», но «Спартак» на твердом втором месте, — сказала руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.