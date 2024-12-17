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Гурцкая о «Динамо»: «Работой Лички недовольны на 100%. Если бы они проиграли “Химкам”, начались бы активные поиски тренера. Клуб должен быть на 1−2-м месте»

После 18 туров бело-голубые занимают 4-е место в таблице Мир РПЛ с 35 очками.

Источник: Спортс"

— Личка сказал, что «Динамо» сделало шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Он это сказал не нам и не болельщикам, а руководству, которое было очень сильно недовольно потерей очков с «Ахматом» и плохой игрой с «Химками». Работой Лички недовольны на сто процентов. Есть какие-то вещи, из-за которых Марцел нервничает. — Вы допускаете, что если бы «Динамо» не обыграло «Химки» Личка был бы уволен?- Я уверен, что если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски главного тренера. В сегодняшней РПЛ «Динамо» должно быть на первом-втором месте, у них очень сильный состав в атаке. — Состав «Спартака» слабее состава «Динамо»?- Такой же. Не слабее. — У «Краснодара», у «Зенита»?- По мне, у «Краснодара» слабее. Бителло сильнее, чем Сперцян сегодня, а это ключевой игрок «Динамо». У «Динамо» только одно слабое место — центральный защитник. И то там случилась беда — сломался Майсторович, — сказал агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».