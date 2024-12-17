Ширко об охоте Воробьева на зайцев: «Кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Есть нормы добычи на одного охотника»

«К охоте я отношусь положительно. Рыбалка и охота — это определенное увлечение большой группы людей. Если говорить о количестве, есть сроки и нормы добычи в день на одного охотника. Есть регионы, где мало зайцев, а в степях их навалом. Там нормы добычи намного больше. Что касается этических норм, тем, кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Они пытаются влиять на все, но нужно заниматься тем, что нравится, а не лезть со своими интересами в жизнь других людей. Самое главное в охоте — сроки и нормы добычи на человека. Сейчас охота разрешена. Что касается Воробьева, я не знаю, где он находится и сколько человек с ним было. Может, там 20 охотников и на каждого разрешена определенная норма добычи. Возможно, в этой фотографии нет ничего такого. В степях свои нормы и, скорее всего, там охота не влияет на популяцию», — сказал бывший футболист «Спартака» Александр Ширко.