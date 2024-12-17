Индзаги после 6:0 с «Лацио»: «Было много людей, которые не могли дождаться, когда “Интер” оступится. Но я горжусь, как футболисты выкладываются — не слушаем СМИ»

«Мы были очень стабильны в течение последних двух с половиной месяцев в Серии А, но то же самое можно сказать и о многих других командах, включая “Лацио”. Посмотрите на таблицу — она по-прежнему очень плотная. Парни в нашей команде заслуживают аплодисментов, потому что мы целый месяц играли без Франческо Ачерби и Бенжамена Павара, поэтому у нас не так много вариантов для ротации. Против “Лацио” также было несколько игроков, получивших карточки, поэтому мне пришлось выпустить Маттео Дармиана на позицию центрального защитника — он сыграл с умом. Больше всего я горжусь тем, как футболисты каждый раз выскладываются, что нелегко, играя в таком темпе и настолько регулярно. Это отличная команда. Я стараюсь как можно чаще менять состав, потому что они все заслуживают играть. Было много людей, которые с тех пор, как мы проиграли “Милану” в сентябре, не могли дождаться, когда мы оступимся, что и произошло против “Байера”.Было много сказано, но, к счастью, мои игроки и я не слушаем СМИ, а продолжаем концентрироваться на игре», — сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.