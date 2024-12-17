Роналдо стал кандидатом на пост президента Бразильской конфедерации футбола

«У меня сотни мотивов, но главная из них — вернуться в бразильский футбол, чтобы его уважали на глобальном уровне. [Люди] просят меня вернуться в игру, потому что ситуация у сборной Бразилии сейчас не лучшая — как на поле, так и за его пределами», — сказал Роналдо.