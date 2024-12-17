Роналдо стал кандидатом на пост президента Бразильской конфедерации футбола

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо будет баллотироваться на пост президента футбольной конфедерации страны. Об этом Роналдо заявил в интервью телеканалу Globo.
«У меня сотни мотивов, но главная из них — вернуться в бразильский футбол, чтобы его уважали на глобальном уровне. [Люди] просят меня вернуться в игру, потому что ситуация у сборной Бразилии сейчас не лучшая — как на поле, так и за его пределами», — сказал Роналдо.
По словам Роналдо, футбольная индустрия составляет 0,7% ВВП Бразилии, что «крайне мало в сравнении с другими развитыми странами». «Бразильский футбол, например, не транслируется на международном уровне. Наши внутренние соревнования не являются привлекательными для других стран. Думаю, мы продаем [права на показ чемпионата Бразилии по футболу] за $5 млн, это смешная сумма для такого важного турнира, как чемпионат Бразилии», — посетовал двукратный чемпион мира.
Полномочия действующего главы Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригеса продлятся до марта 2026 года, однако дату выборов нового руководителя могут назначить уже в марте 2025 года. Его будет выбирать коллегия выборщиков, она состоит из делегатов 26 федераций штатов и Федерального столичного округа Бразилиа, а также футбольных клубов Бразилии из Серии А (высшей лиги) и Серии B. Голос каждой федерации региона Бразилии приравнивается к трем голосам, представителя футбольного клуба Серии А — к двум, а Серии В — к одному.
«[Я хочу] послать сигнал главам федераций о том, что я кандидат на пост президента CBF, у меня невероятные планы, прежде чем кто-либо примет участие в предстоящем голосовании, я хотел бы лично встретиться с каждым [выборщиком]. Я намерен совершить ряд поездок по Бразилии, чтобы получить поддержку от каждого голосующего», — заявил Роналдо.
Роналдо 48 лет, в качестве футболиста он дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также серебряным призером мирового первенства 1998 года. В разные годы бразилец выступал за нидерландский ПСВ, испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», бразильские «Коринтианс» и «Крузейро». Роналдо дважды становился обладателем премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему игроку года (1997, 2002).