Если он забивает 30 голов за сезон, этого недостаточно, где бы он ни играл. Он не был бы доволен 20 голами в лиге, в прошлом году мы видели, как он забил 35 голов в чемпионате и 50 — во всех турнирах. Месси сейчас другой, он не стремится бить рекорды и больше забивать, на поле он расслаблен. Роналду по-прежнему стремится ставить рекорды«, — сказал бывший игрок “МЮ” в интервью Complete Sports.
Луи Саа: «Роналду забивал бы больше Месси в МЛС — ему для этого не нужно окружение. Лионель расслаблен на поле, а Криштиану все еще стремится бить рекорды»
"Криштиану Роналду в МЛС забивал бы больше, чем Лионель Месси, потому что Месси забил 20 голов в окружении стольких качественных игроков. Как я уже говорил ранее, не думаю, что Роналду нужно такое же окружение, чтобы забить столько же.