Месси на 1-е место в опросе ФИФА поставили Доннарумма, Скалони, Почеттино, Бьелса, тренеры КНДР, Фиджи, Камбоджи, Островов Кука, капитаны Ангильи, Бангладеш и Лесото

На первое место в голосовании его поставил капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Так же поступили представители Ангильи, Бангладеш, Чили, Фиджи, Гибралтара, Лаоса, Лесото, Мальты, Самоа, Соломоновых островов, Таити и Туниса. В число тренеров, отдавших Месси 1-ю строчку, выделяются Лионель Скалони (Аргентина), Хавьер Агирре (Мексика), Марсело Бьелса (Уругвай) и Маурисио Почеттино (США). Аналогично поступили специалисты из команд Камбоджи, Чили, Колумбии, Островов Кука, Доминиканской Республики, Эквадора, Фиджи, КНДР, Кувейта, Малайзии, Мьянмы, Нигерии, Тонги и Вьетнама.