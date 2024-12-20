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«Атланта» Миранчука может потратить 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат — больше всех в МЛС, «Интер» Майами Месси — 3,3 млн

Сумма зависит от выступлений клубов и доходов от трансферов.
Источник: Спортс"

«Атланта» Алексея Миранчука может потратить чуть более 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат — самый высокий показатель в МЛС. На втором месте «Нью Инглэнд Революшн» — почти 5,9 млн долларов. «Интер» Майами Лионеля Месси имеет средний показатель — 3,3 млн долларов. Худший результат у «Хьюстон Динамо» — чуть более 2 млн долларов. Скриншот: nytimes.com/athletic.