«Атланта» Миранчука может потратить 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат — больше всех в МЛС, «Интер» Майами Месси — 3,3 млн

«Атланта» Алексея Миранчука может потратить чуть более 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат — самый высокий показатель в МЛС. На втором месте «Нью Инглэнд Революшн» — почти 5,9 млн долларов. «Интер» Майами Лионеля Месси имеет средний показатель — 3,3 млн долларов. Худший результат у «Хьюстон Динамо» — чуть более 2 млн долларов. Скриншот: nytimes.com/athletic.