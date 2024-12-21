Директор «Пари НН» перепутал евро и рубли, когда делал предложение Кокшарову. Удальцов думал, что форвард «Краснодара» получает 400 тысяч евро, а не рублей (Иван Карпов)

Удальцов пообщался с представителями игрока и решил, что зарплата Александра — 400 тысяч евро в год. Директор предложил сумму в районе 330 тысяч евро. Однако зарплата Кокшарова в «Краснодаре» составляла 350 тысяч рублей в месяц (озвучивалась сумма в 400 тысяч в месяц). На завышенный контракт Кокшарова обратили внимание на совете директоров «Пари НН» и заблокировали переход. В итоге стороны сошлись на зарплате в 1 миллион рублей в месяц. Сам Удальцов заявил, что клуб дал Кокшарову ту зарплату, которую он заслуживает. «Мы сделали зарплату Кокшарову ту, которую он заслуживает по рынку. Я считаю, что это хорошие условия для клуба и для парня тоже. Ничего такого, что ты написал, у нас не было», — заявил спортивный директор «Пари НН».В этом сезоне Мир РПЛ Кокшаров провел шесть матчей, не отметившись забитыми мячами.