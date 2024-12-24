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«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь — остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках

— Почему вам так не нравится Месси?
Источник: Спортс"

— Ему даже ни разу не врезали. В футболе, если тебе дают играть, как говорил Альфредо Ди Стефано, ты играешь каждый день. И это сказал Альфредо Ди Стефано, который после Пеле был вторым. А вот Марадону запинывали до смерти. Месси никто не бил. А Диего били, он падал и снова вставал. А Месси только тронешь — и он остается лежать, — сказал бывший вратарь сборной Аргентины.