Генсек РФС о пересчете статистики Дзюбы: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»

В совместном исследовании Спортса«» и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально. — Представитель Дзюбы Леонид Гольдман считает нужным создать группу при РПЛ или РФС, чтобы пересчитать рекорд по системе «гол+пас».- Кто это?- Не знаете Гольдмана?- Нет. Допустим, какой‑то человек считает нужным. А что это за рекорд? Есть приз какой‑то официальный? А какие еще есть призы? Есть приз по количеству почесываний за ухом? Нет? А почему? Посчитайте, сколько раз тот или иной игрок чешет за ухом, находясь на поле. Сможете сказать мне через месяц?- Считаете, что рекорд по «гол+пас» не значим для российского футбола?- У нас есть официальные премии и номинации — 33 лучших игрока, премии РПЛ по итогам года. В рамках этих премий те или иные субъекты футбола отмечают личные достижения игроков, — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.