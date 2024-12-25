Гатти не верит в сборную Аргентины на ЧМ-2026: «Команда не выступит хорошо, думаю. Не будет фундаментальных игроков. В 2022-м повезло — было желание, чтобы Месси стал чемпионом»

— Хотел бы ошибиться, но думаю, что на ЧМ-2026 команда не выступит хорошо. У нее больше не будет фундаментальных игроков. Также у команды были сильные центральные защитники — Кути [Кристиан Ромеро] и Отаменди. У Кути сейчас травмы, и это нужно учитывать. Сборной Аргентины на ЧМ-2022 повезло. Если бы турнир проводился в Аргентине, она бы его не выиграла. Она выиграла, потому что турнир был в нефутбольном месте, и было желание, чтобы Месси стал чемпионом мира. Чтобы можно было сказать, что он лучший в мире. Такова реальность, — сказал бывший вратарь сборной Аргентины. Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ — Ди Мария, он обеспечил Месси все голы’Уго Гатти: “Мбаппе — лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале ЧМ? Он просто супер”.