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Ротенберг о словах Латышонка про 30 тысяч рублей: «Можно ни копейки за месяц не потратить. Живи на базе, никуда не выходи и питайся там — на матчи тебя возят»

— Вратарь футбольного «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц в Санкт-Петербурге. А какая сумма вам нужна в месяц в Питере?

Источник: Спортс"

— Это ведь как посмотреть. Вот Артем Дзюба сейчас является футболистом «Акрона». Я думаю, он может тратить и меньше чем 30 тысяч рублей в месяц. Потому что питание у него бесплатное, проживание тоже. А на что он тратит тогда? Можно не тратить вообще ничего! Если ты — профессиональный футболист или хоккеист. Можно в месяц даже ни копейки не потратить. Просто живи на базе, никуда не выходи и питайся там, а на матчи тебя возят, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. Роман Ротенберг: «Дональд Дак — не наш кумир. Мы росли на примере Чебурашки. Не нужна нам чужая культура. Международная ситуация пошла на пользу. У нас великая страна».