Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров — Роналду и Неймара — большая честь. Я долго боролся за эту награду»

«Криштиану [Роналду] — мой кумир наряду с Неймаром. Для меня большая честь выиграть награду лучшему игроку сезона на глазах у двух моих кумиров. Я хочу поблагодарить всех моих коллег и мою семью, а также “Фламенго”, который дал мне проявить себя. Всех болельщиков, которые меня поддерживают. Globe Soccer — это награду, за которую я долго боролся», — сказал Винисиус.