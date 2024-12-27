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Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров — Роналду и Неймара — большая честь. Я долго боролся за эту награду»

Вингер «Реала» и сборной Бразилии был признан лучшим футболистом года на церемонии награждения Globe Soccer Awards.

Источник: Спортс"

«Криштиану [Роналду] — мой кумир наряду с Неймаром. Для меня большая честь выиграть награду лучшему игроку сезона на глазах у двух моих кумиров. Я хочу поблагодарить всех моих коллег и мою семью, а также “Фламенго”, который дал мне проявить себя. Всех болельщиков, которые меня поддерживают. Globe Soccer — это награду, за которую я долго боролся», — сказал Винисиус.