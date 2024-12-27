Винисиус о словах Роналду про «Золотой мяч»: «Я верю, что я лучший, раз он так говорит»

«Раз он говорит, что я лучший игрок, то я верю, что я лучший», — сказал бразильский вингер «Реала» на церемонии Globe Soccer Awards. Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это было несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз’Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: “Выиграть приз на глазах у кумиров — Роналду и Неймара — большая честь. Я долго боролся за эту награду”.