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Винисиус о словах Роналду про «Золотой мяч»: «Я верю, что я лучший, раз он так говорит»

39-летний нападающий «Аль-Насра» не согласился с итогами голосования France Football, по итогам которого лучшим футболистом сезона был признан Родри, а не Винисиус.

Источник: Спортс"

«Раз он говорит, что я лучший игрок, то я верю, что я лучший», — сказал бразильский вингер «Реала» на церемонии Globe Soccer Awards. Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это было несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз’Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: “Выиграть приз на глазах у кумиров — Роналду и Неймара — большая честь. Я долго боролся за эту награду”.