Фердинанд не считает Слота лучшим тренером АПЛ-2024/25: «Мареске пришлось потушить больше пожаров, он превратил “Челси” из цирка в команду»

Слот прекрасен, но я просто говорю о том, что степень изменений в клубах разная. Мареска сделал больше. Слот принял прекрасно отлаженный механизм. А владельцы «Челси» разобщены, и об этом пишут в газетах ежедневно. У Слота тоже новый спортивный директор, но ситуацию нельзя назвать нестабильной. Она стабильная, нет никакого шума. Когда Клопп был в команде, шума тоже не было. Я на стороне Марески. Ему пришлось потушить больше пожаров, чем, вероятно, половине лиги. И он потушил их все«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” в своем подкасте.