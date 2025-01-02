«Рейнджерс» победил «Селтик» в чемпионате Шотландии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Футболисты «Селтика» крупно уступили на выезде «Рейнджерс» во втором в сезоне принципиальном противостоянии клубов из Глазго в рамках чемпионата Шотландии, которое носит название «Дерби старой фирмы».
Встреча 21-го тура прошла в четверг на стадионе «Айброкс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Янис Хаджи (7-я минута), Робин Проппер (66) и Данило (81).
«Селтик» потерпел первое поражение в сезоне и с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Рейнджерс» (39 очков) идет на второй позиции.
Ранее соперники встречались в четвертом туре чемпионата Шотландии в сентябре на «Селтик Парк», тогда «кельты» победили 3:0. Также «Селтик» в нынешнем сезоне по пенальти обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландский лиги (3:3 — основное время).