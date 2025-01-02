«Рейнджерс» победил «Селтик» в чемпионате Шотландии

Ранее соперники встречались в четвертом туре чемпионата Шотландии в сентябре на «Селтик Парк», тогда «кельты» победили 3:0. Также «Селтик» в нынешнем сезоне по пенальти обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландский лиги (3:3 — основное время).