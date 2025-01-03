Томаш Амарал: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансовой мощи, но зарплаты отличаются. Не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег"

Потому что работа заключалась в гораздо большем, чем просто создание команды. Это система, процесс. «Спартак» отстает на два очка, и в единственной игре против «Зенита» у них дома мы были гораздо ближе к победе, чем к поражению. Мы провели отличную игру и доминировали над «Зенитом». Мы проиграли дома «Краснодару» со счетом 3:0, но отлично ответили, выиграв также 3:0 на выезде. Уверен, что эта команда с этим тренером сможет побороться за три очка с любой командой. Я бы не сказал, что это уже идеальная команда, способная стабильно побеждать на протяжении нескольких лет, но фундамент заложен, и я верю и надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. — С точки зрения финансов «Спартак» также настолько близок к «Зениту»?- По финансовой мощи, считаю, «Спартак» может конкурировать с «Зенитом». Но уровень зарплат и инвестиций отличается. Но я не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег. Это процесс, логика в решениях. Хоть «Спартак» и не вкладывает в зарплаты, как «Зенит», но может с ними конкурировать в плане команды, структуры состава и футбола, — сказал бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью Maisfutebol.