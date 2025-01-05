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Месси о присуждении Президентской медали Свободы: «Для меня большая честь получить такое признание. Искренне ценю этот жест»

Напомним, Джо Байден наградил форварда «Интер Майами» Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Месси не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме.

Источник: Sports.Ru

По информации Marca, несколько дней назад аргентинец написал письмо, в котором предупредил, что не сможет присутствовать на церемонии. Он отметил, что сможет забрать медаль позднее — когда вернется в Соединенные Штаты. «Для меня большая честь получить такое признание. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за нее. К сожалению, у меня есть согласованные заранее обязательства, из-за которых я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест», — написал Месси. Помимо Месси, награду, в частности, получили баскетболист Мэджик Джонсон, актеры Майкл Джей Фокс и Дензел Вашингтон, фронтмен U2 Боно, приматолог Джейн Гудолл, модельер Ральф Лорен, главный редактор американского Vogue Анна Винтур, инженер и популяризатор науки Билл Най.