«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»

Я не сомневаюсь, что выиграю. Я бы нокаутировал его за 10 секунд«, — со смехом сказал защитник “Мальорки” в интервью ютуб-каналу INDÓMITOS TV. Маффео также ответил на вопрос о стратегии игры против бразильского вингера “Реала”.»Я попытаюсь запугать его, чтобы посмотреть, смогу ли я вывести его из игры«, — добавил испанец. Защитник “Мальорки” Маффео во время игры с “Реалом” бежал за Винисиусом и изображал, что плачет’Мама говорила, что не может быть, чтобы все учителя ненавидели меня, — я тоже могу поступать плохо. Здесь примерно то же самое». Защитник «Мальорки» Маффео о фолах на Винисиусе.