У Мбемо 17 очков за 2+1 с «Саутгемптоном». Это лучший результат полузащитника «Брентфорда» в сезоне

Во 2-м тайме Бриан Мбемо забил 2 гола за 7 минут и отдал ассист на Кина Льюиса-Поттера на 90+2. За игру у полузащитника 17 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). В фэнтези Мбемо выбрали 31,77% игроков, он 6-й по популярности в лиге.17 фэнтези-очков — лучший результат Мбемо за 1 матч в сезоне. До этого лучшим показателем были 13 очков за игру с «Ипсвичем» в 9-м туре, тогда Бриан забил 2 мяча. В фэнтези АПЛ полузащитник — 3-й по очкам (133), больше набрали только Мохамед Салах (180) и Коул Палмер (141).? Моя команда в фэнтези АПЛ.