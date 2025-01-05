Мор о том, что Бабич играл на уколах: «В мое время на это вообще не обратили бы внимание. Сейчас же все стали нежные, подобное воспринимается как подвиг»

— Бабич думает в том числе и о деньгах, потому что все же видят, что на него можно положиться. Догадываются, что он может получить контракт получше. И вообще, знаете, в мое время на ситуацию с уколами вообще не обратили бы внимание. Сейчас же все стали нежные, подобное воспринимается как некий подвиг, но я в этом ничего сверхъестественного и героического не вижу. Человек сделал то, что должен был. Возвращаясь к деньгам, этим отрезком Бабич сделал лучше не только «Спартаку», но и себе. Потом же будет новый контракт обсуждаться, и у того же Бабича будет выше зарплата, потому что все знают, что он способен играть на уколах, — сказал бывший футболист «Спартака».